CHP Merkez Yürütme Kurulu ekonomi gündemiyle toplandı

CHP Merkez Yürütme Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Gündemde ekonomi konuları vardı.

Toplantı devam ederken CHP Sözcüsü Faik Öztrak, kameralar karşısına geçti. Asgari ücrete en az 22,5 zam yapılması gerektiğini söyledi.

Öztrak, TÜİK'in açıkladığı ekonomideki büyüme rakamlarının gerçekçi olmadığını iddia etti.

FETÖ’nün TSK İmamı olarak bilinen Adil Öksüz’e ilişkin tartışmaya da değindi Öztrak. 15 Temmuz’un kontrollü darbe olduğunu öne sürdü.

ulusal.com.tr