Çiftçi 2020 yılında ne istiyor?

2019 yılında maliyetler nedeniyle beli bükülen çiftçi, 2020'de yeni umutlarla toprağa tohum ekmek istiyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, 2019 yılında tarımda yaşanan gelişmelere ilişkin raporunu açıkladı. Raporda üreticinin 2020 yılından beklentilerine de yer verildi.

Rapora göre, 2019 yılında döviz kurlarında yaşanan dalgalanma çiftçiyi derinden etkiledi. Girdi maliyetleri tavan yaptı.

Girdilerin yanı sıra doğal afet de çiftçinin ürün açısından kalitesiz bir yıl geçirmesine neden oldu.

Bütün bu olumsuzluklara ek olarak hükümetin desteği yetersiz kaldı.

Peki, üretici yeni yılda yetkililerden ne istiyor?

Bayraktar "Girdi maliyetleri makul seviyelere çekilmelidir. Çiftçinin tarlada kalması ve üretimi sürdürebilmesi için verilen destekler arttırılmalıdır. Yaş meyve ve sebzeye çerezlik ayçiçeğine prim desteği verilmelidir. Üretici yemde dışa bağımlılıktan kurtaracak ucuza yem temini sağlayacak destekler hayata geçirilmelidir. Süt ve süt ürünleri ihracatı daha fazla desteklenmelidir." dedi.

TZOB'nin raporunda 2019 yılında market ve üretici fiyatları arasındaki farklara ayrı bir parantez açıldı.

HABER: SEDA AKYÜZ KAMERA: SABRİ KARA

ulusal.com.tr