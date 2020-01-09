Çiftçilerin borcu yapılandırılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sivas'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Sivas İş Dünyası ile Buluşma Toplantısı"na katıldı. Albayrak, tarımsal kredilerde faizin indirildiğini ifade etti.

Yüzde 9'a düşen kredilerdeki faiz desteği oranlarında da değişikliğe gidildi.

Türkiye Ekonomisi de Albayrak'ın ündemindeydi...

Bakan Albayrak, 2019 yılı için büyümenin yüzde 0,5 olduğunu söyledi.

Dünya Bankası ise dünya genelinde kötü bir ekonomik tablo çizdi. Banka, küresel ekonomik büyüme beklentisini 2019 için yüzde 2,6’dan yüzde 2,4’e çekti. Türkiye'nin büyüme tahminleri ise değiştirilmedi. Buna göre Türkiye ekonomisinde 2019 verilerinde daralma olmayacak. 2020 için büyüme tahmini yüzde 3...

ulusal.com.tr

