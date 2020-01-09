Çiftçilerin borcu yapılandırılacak
Borcunu ödeyemeyen çiftçiler için yapılandırma getirildi. Açıklamayı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptı. Büyüme tahmini de yapan Albayrak, 2019 için yüzde 0,5'lik bir oran verdi. Küresel büyüme tahminleri ise düşüşte. Verileri Dünya Bankası paylaştı.
EKONOMİ 09.01.2020, 20:15
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sivas'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Sivas İş Dünyası ile Buluşma Toplantısı"na katıldı. Albayrak, tarımsal kredilerde faizin indirildiğini ifade etti.
Yüzde 9'a düşen kredilerdeki faiz desteği oranlarında da değişikliğe gidildi.
Türkiye Ekonomisi de Albayrak'ın ündemindeydi...
Bakan Albayrak, 2019 yılı için büyümenin yüzde 0,5 olduğunu söyledi.
Dünya Bankası ise dünya genelinde kötü bir ekonomik tablo çizdi. Banka, küresel ekonomik büyüme beklentisini 2019 için yüzde 2,6’dan yüzde 2,4’e çekti. Türkiye'nin büyüme tahminleri ise değiştirilmedi. Buna göre Türkiye ekonomisinde 2019 verilerinde daralma olmayacak. 2020 için büyüme tahmini yüzde 3...
ulusal.com.tr
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