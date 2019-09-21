Çin’e Ege Bölgesinden yapılan kuru meyve ihracatı 2019 yılının Ocak-Ağustos döneminde yüzde 183’lük artışla 3,5 milyon dolardan 10 milyon dolara yükseldi. Kuru meyve ihracatında ilk sırayı kuru üzüm aldı

Türkiye, üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru inciri Çinliler çok sevdi.



Çin’e Ege Bölgesinden yapılan kuru meyve ihracatı 2019 yılının Ocak – Ağustos döneminde yüzde 183’lük artışla 3,5 milyon dolardan 10 milyon dolara yükseldi.



2018/19 sezonunda ilk sırayı 4 milyon 973 bin dolarlık tutarla çekirdeksiz kuru üzüm alırken, kuru incir ihracatı 3 milyon 702 bin dolar, kuru kayısı ihracatı ise; 2 milyon 965 bin dolar olarak kayıtlara geçti.



Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep hedeflerini anlattı.



"KURU MEYVEDE HEDEF: Çin’de bugün 200 milyonun üstünde varlıklı, sağlıklı gıda tüketme konusunda bilinçli bir nüfus var. Kuru meyve ürünlerinin şekeri dengeleme, kansızlığı önleme, anemi ve demir eksikliğini giderme, kanser önleme, sindirimi ve hazmı kolaylaştırma, göz sağlığını koruma, tansiyonu düzenleme başta olmak üzere insan sağlığına çok yönlü faydaları var. Kuru meyvelerimizi bu yönleriyle tanıtıp Çin’de 10 yıl sonunda 100 milyon dolarlık bir ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz."



ulusal.com.tr



