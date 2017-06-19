Akkuyu NGS'nin yüzde 49 hissesinin Cengiz-Kolin-Kalyon ortaklığına devredilmesini öngören protokol imzalandı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom'un, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) yüzde 49 hissesinin Cengiz-Kolin-Kalyon (CKK) ortaklığına devredilmesini sağlayacak ön protokol anlaşması imzalandı.

Başkent Moskova'da düzenlenen "IX. Uluslararası Nükleer Enerji Forumu ATOMEXPO" kapsamında gerçekleştirilen imza törenine, Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Kalyon İnşaat Başkanı Cemal Kalyoncu, Kolin İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Celal Koloğlu ve Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev katıldı.

İmza töreni sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Rosatom Başkan Yardımcısı Kirill Komarov, anlaşmanın bundan sonra Türk hükümeti tarafından onaylanması gerektiğini ifade ederek, "Onayın alınmasının ardından hukuki süreç başlayacak. 2017 sonuna kadar gerekli tüm evraklar hazırlanarak Akkuyu NGS'deki yüzde 49'luk hisse devrini tamamlamak istiyoruz." dedi.

Anlaşmayla Rosatom’un, Akkuyu Nükleer AŞ'deki yüzde 49'luk hissesinin CKK tarafından satın alınmasının önü açılıdı. Sözleşme bedeli ise "Pay Sahipleri Sözleşmesi" imzalandıktan sonra açıklanabilecek.

Yap-İşlet-Devret modeli ile inşa edilecek santral için ilk etapta kuruluş sermayesi oluşturacak ve ihtiyaç duyulan kredi finansmanının temini sağlanacak.

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu NGS Projesi'ne ilişkin ilk anlaşma 2010 yılında Rusya ile imzalanmıştı. Akkuyu'da yapılacak santral 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak. Santralin 2023'e kadar işletmeye alınması planlanıyor.



Rusya ile imzalanan hükümetler arası anlaşmada, yüzde 100’ü Rosatom tarafından gerçekleştirilecek projede, yüzde 49’luk hissenin yabancı yatırımcılara satılabileceği hükmü yer alıyor.