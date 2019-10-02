Anayurt gazetesi yazarı Murat Polat, şunları aktardı:
"Emeklilikte yaşa takılanlar yasası TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna geliyor.
Günlerdir kamuoyunu meşgul eden emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetini çözmek için nihayet harekete geçtiler.
1999 yılından önce işe giren emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetleri nihayet sona erecek.
Emeklilikte yaşa takılanların yasası nihayet meclise geliyor.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek olan yasaya Ak Parti ti kanun teklifi vererek bütçe komisyonuna sunacak.
5510 sayılı kanun maddesi içerisine alınacak olan yasa bütçe komisyonundan geçtikten sonra meclis genel kurulunda milletvekillerinin oylarına sunularak kabul edilecek.
Emeklilikte yaşa takılanlar yasası Ekim ayı veya Kasım ayı içerisinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlayacak.
CHP ve İYİ parti milletvekilleri yaşa takılanların yasasının çıkması için mücadele etmişti.
Muhalefet milletvekilleri meclise gelecek olan yaşa takılanların kanununa evet diyecek bunun yanı sıra AK Parti ve MHP milletvekilleri de evet oyu verecek."
ulusal.com.tr
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