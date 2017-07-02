- Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu: "Projenin ikinci etabı kapsamında bin 524 hissenin hak sahiplerine 152,2 milyon lira ödeme yapılacak"

TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ikinci etabı kapsamında bin 524 hissenin hak sahiplerine 152,2 milyon lira ödeme yapılacağını bildirdi.

Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından sürdürülen Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde kamulaştırma çalışmaları için hak sahipleri ile görüşme gerçekleştirildiğini belirtti.

TOKİ'nin, ikinci etap görüşmelerinde 926 hak sahibi ile anlaşma sağladığına işaret eden Gümrükçüoğlu, "Projenin ikinci etabı kapsamında, bin 524 hissenin hak sahiplerine 152,2 milyon lira ödeme yapılacak. Bu kapsamda hak sahiplerine şuana kadar 94,5 milyon lira ödendi. Geri kalan ödemelere ise devam ediliyor." bilgisini verdi.

Gümrükçüoğlu, Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesinin, etap etap gerçekleştirilecek dev bir proje olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Oldukça yüksek bir maliyete sahip dev proje tamamlandığında Trabzon şehir merkezinin çehresi tamamen değişecek. Hak sahiplerine, birinci etap kentsel dönüşüm alanında mahkemelerin belirlediği fiyatlar yükseltilerek sunuldu. Hak sahibi hemşehrilerimiz ilgi göstererek anlaşma sürecine katıldı. Böylece projenin ikinci etabında oldukça büyük anlaşmalar gerçekleştirildi."

Projenin ikinci etabı kapsamında kamulaştırılan 7 metruk binanın öncelikli olarak yıkıldığını ifade eden Gümrükçüoğlu, çalışmaların ilerleyen günlerde yoğunlaşarak sürdürüleceğini bildirdi.

Gümrükçüoğlu, her iki etap için peyzaj projesi hazırlandığını anımsatarak, anlaşma ve yıkımların tamamlanmasının ardından bu projenin uygulanacağını kaydetti.











