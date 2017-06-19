Vestel, Contact Center World'de "En İyi Self-Service Uygulaması" kategorisinde Akıllı Diagnostic Uygulaması, "Teknoloji İnovasyonu" kategorisinde de Buena Vista ile birinci oldu

Vestel Müşteri Hizmetleri, çağrı merkezinin en prestijli ödüllerinden biri olan Contact Center World'de iki altın madalya kazandı.



Vestel açıklamasına göre, çağrı merkezi sektörünün en prestijli ödüllerinden olan Contact Center World'ün EMEA ayağı Londra'da yapıldı. Vestel, geliştirdiği iki uygulama ile iki kategoride birincilik elde etti.

"En İyi Self-Service Uygulaması" kategorisinde altın madalya kazanan Vestel'in "Akıllı Diagnostic Uygulaması"yla Puzzle Buzdolabı ürün grubunda hata takip edilerek teknik olmayan problemler uzaktan çözülebiliyor. Ayrıca, yetkili servis müdahalesi gerektiren arızalarda da bu uygulama hangi parçanın arızalı olduğunu tespit edip yedek parça kodunu bildirerek hizmet süresini minimuma indiriyor. Bu sayede "kusursuz" Vestel deneyimi adına satış sonrası hizmetler de maksimuma çıkarılıyor.

"Teknoloji İnovasyonu" kategorisinde birincilik getiren "Buena Vista" projesi ile Vestel Çağrı Merkezi'nde kullanılan sistem ve süreçler tamamen yenilendi. Proje kapsamında karar mekanizmaları ve müşteri temsilcilerini yönlendiren algoritmalar sayesinde Vestel müşterilerine daha hızlı ve etkin bir hizmet deneyimi sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, Vestel Müşteri Hizmetleri'nin kazandığı ödüllerin gurur verici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dünya çapında pek çok şirketin yer aldığı bu organizasyonda geçen yıl kazandığımız dünya şampiyonluğunun ardından bu yıl da iki altın madalyaya layık görüldük. Vestel olarak müşterilerimize her alanda kusursuz bir deneyim yaşatmak için çalışıyoruz. Yeni projelerimizle bu deneyimi daha üst seviyelere taşıyacağımıza inanıyorum. Müşterilerimizin seslerine kulak vererek en iyi olma yolunda çalışmalarımıza devam edeceğiz."