Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi Başdanışmanı ve Milliyet gazetesi köşe yazarı Cemil Ertem NTV’de açıklamalarda bulundu



Ertem'in konuşmasından öne çıkanlar:



Faizlerin getirisinin bu kadar yüksek olması sıcak parayı çekiyor, TL de buna bağlı olarak olumlu ayrışıyor.



TCMB Başkanı Murat Çetinkaya da Jackson Hole'da, en çok ilgi gören merkez bankası başkanlarından olacak.



Enflasyon beklentilerinin olumlu olduğunu görüyoruz, bu durumda TCMB'nin eli de kolaylaşıyor.



Para çıkışı oldukça sterilize, bu anlamda enflasyon yaratmayan bir genişlemeden bahsedebiliriz.



Dolar kurunun 2017 içinde Türkiye'de çok rahatsız edici, beklentileri bozan, şirketlerin bilançolarını sarsan bir seyir içinde olmayacağını söylememiz lazım.



Güney Avrupa'nın yakın gelecekte bir krizle karşı karşıya kalması, Türkiye'nin oraya olan ihracatını da etkiler.



Almanya'nın Türkiye ile olan gerginliği seçim gerginliği olarak anlatılıyor ama ben böyle olmadığını düşünüyorum, bu çok daha uzun vadeli bir stratejinin hesabı, seçimlerden sonra da süreceğini düşünüyorum.



Gümrük Birliği meselesinde geri adım atılırsa bundan en çok alman şirketleri zararlı çıkar.



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