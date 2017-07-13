FETÖ'nün darbe girişiminin Türkiye ekonomisinde yarattığı tahribatlar, hükümet tarafından alınan tedbir ve getirilen teşviklerin yanı sıra OHAL sürecinde yayımlanan KHK'lar ile büyük ölçüde giderildi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin geçen yıl 15 Temmuz'da yaşadığı darbe girişiminin ardından yurt genelinde OHAL ilan edilirken daha sonra uzatmaya gidilen bu süreçte, şirket faaliyetlerinden, bankacılık sektörüne, istihdamdan yatırımlara ekonomiyi ilgilendiren birçok konuda KHK yayımlandı.

Buna göre terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kamu kurumlarındaki çok sayıda çalışanın görevlerine son verildi.

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) kapatılırken başkanın ve TİB'de görevli daire başkanlarının görevlerine son verildi. Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişime ilişkin işlemler ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında yapılacak dinlemelerin, BTK bünyesinde tek bir merkezden yürütülmesine karar verildi.



TMSF ile ilgili kararlar



Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilen veya kayyum olarak TMSF'nin atandığı şirketlerin, soruşturma ve kovuşturma sonuna kadar TMSF gözetiminde ilgili bakanın atadığı yöneticiler tarafından ticari teamüllere uygun olarak "basiretli tüccar" gibi yönetilmesi kararlaştırılırken, bu şirketlerin yöneticilerinin TMSF'nin ilişkili olduğu bakan tarafından atanacağı ve görevden alınacağı hükme bağlandı.



￼Kamu bankalarının alacaklarına düzenleme



OHAL kapsamında hazırlanan 4 KHK ile de kamu banklarının alacaklarında düzenlemeye gidildi. Bununla sermayesinin yarıdan fazlası kamuya ait veya kamu tarafından kontrol edilen bankaların alacaklarının varlık yönetim şirketlerine satışında uygulanacak usul ve esasların BDDK tarafından belirlenmesi kararlaştırıldı.



Türkiye Varlık Fonu kuruldu



Bu süreçte Başbakanlığa bağlı, ana faaliyet konusu fonların kurulması ve yönetimi olan, sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurt içinde kamuya ait varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek için Türkiye Varlık Fonu ve bu fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmek üzere Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ kuruldu.



Özel sektör istihdamına destek



İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici maddeler ile 2016 yılı aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 lira ile çarpılması sonucunda bulunacak tutarın, işverenlere SGK'ya ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle destek ödemesi yapılması kararı alındı.

Ayrıca, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının işsizlik sigortası prim borçlarının taşınmazlarının satışı üzerinden mahsup edilmesinin de önü açıldı.

