Değerli Konut Vergisi nedir?

Vatandaşa haksızlık yapıldığı gerekçesiyle Değerli Konut Vergisi’nin yeniden düzenlenmesi ve 1 yıl ertelenmesi gündeme geldi.

Dijital Hizmet Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle 5 milyon lira ve üstündeki değere sahip konutlara vergi zorunluluğu getirilmişti. 5 Aralık’ta Meclis’ten geçen kanun teklifle evlere biçilen değerlere 15 günlük itiraz süresi verilmişti.

Vatandaşlar vergiyi ödemeye Şubat ayında başlayacaktı. Konutu 5 milyon lira ile 7 buçuk milyon lira arasında olanlar binde 3 oranında vergi alınacaktı.

Ancak düzenleme tepkiyle karşılandı. Bunun üzerine hükümetin yeni çalışma yapacağı açıklandı. Vergi uygulamasının 1 yıl erteleneceği belirtildi.

İddialara göre düzenlemeyle vergiye yeni kriterler eklenecek. Tek konut sahibi olanlar vergiden muaf olacak.

Miras yoluyla lüks konuta sahip olanların maaşlarına da dikkat edilecek. Memur maaşına sahip olanlar uygulama dışında bırakılacak.

Konutunun değeri 7,5 milyon lira ile 10 milyon lira arasında olanlardan ise binde 6 vergi alınacak.

HABER: BUSE GENÇTÜRK

KAMERA: UĞUR PİDECİ

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