DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Yırcalı, "Tunus, yatırım yapmaya değer, yatırım potansiyeli yüksek bir ülke, Türk yatırımcısı için çok iyi bir pazar." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyesi Rona Yırcalı, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve beraberindeki heyetin temaslarda bulunduğu Tunus'ta AA muhabirinin sorularını yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.



Tunus'un yaklaşık 12 milyon nüfuslu, yüzde 98'i Müslümanlardan oluşan ve ekonomisindeki yıllık büyüme oranı yüzde 1,5-2 arasında seyreden bir ülke olduğunu anlatan Yırcalı, vatandaşlarının eğitim düzeyi yüksek olan Tunus'ta teknolojiye dönüşmüş yüksek insan gücü bulunduğuna işaret etti.



Türkiye-Tunus arasında 2005 yılından bu yana Serbest Ticaret Anlaşması (STA) olduğunu aktaran Yırcalı, "Tunus tarafı Türkiye ziyaretlerinde de STA'dan şikayet etmişlerdi. Bizim bu ziyaretimizde de şikayet ettiler. Çünkü Türkiye'nin Tunus'a ihracatı 900 milyon dolar, Tunus'un ihracatı ise 200 milyon dolar. Dengesizlik var. Bu dengesizliği de gideremiyoruz. Bu nedenle 'mallarınıza gümrük uygulaması getirelim.' diyorlar. Biz de 'Siz bu tür bir engel koyarsanız biz de bazı yaptırımlar getiririz, bu iyi olmaz. Sizin Türkiye'ye yönelik ihracatınızı artıralım.' diyoruz. Ne istiyorlarsa yapmaya hazırız. Bunu Sayın Bakanımız Zeybekci de Tunus'ta dile getirdi." diye konuştu.



Görüşmelerdeki olumlu havaya rağmen sıkıntının giderilemediğine işaret eden Yırcalı, hurma ve zeytinyağı ihracatında lider ülkelerden Tunus'tan önceki yıllarda önemli miktarda fosfat alan Türkiye'nin, grev nedeniyle bu ürünün ithalatında da sorunlar yaşadığını, bu nedenle Tunus'tan ithalatın önemli oranda azaldığını anlattı.



"Tunus'ta elektrik konusunda yatırım yaptım"



Türkiye-Tunus arasında son dönemde yaşanan bu sıkıntılara rağmen söz konusu ülkeye özellikle enerji alanında önemli Türk yatırımlarının gittiğini bildiren Yırcalı, şunları kaydetti:



"Benim firmam da Tunus'ta elektrik konusunda yatırım yaptı. Elektrik transformatörleri gönderiyoruz. Bir ihale aldık, yeniden ihale almak üzereyiz. Gama şirketi de elektrik santrali ihalesi aldı. Tunus, yatırım yapmaya değer, yatırım potansiyeli yüksek bir ülke, Türk yatırımcısı için çok iyi bir pazar. Afrika'da Libya'nın, Cezayir'in kendine göre sıkıntıları var. Tunus'ta öyle değil, inisiyatif kullanabiliyorlar. Organize sanayi bölgeleri, serbest sanayi bölgelerinde çeşitli teşvikleri var. Arkadaşlarımızın Tunus'ta liman, balıkçılık, enerji konularında yatırım yapmak için temasları da oldu bu ziyaretimizde."



Türkiye-Tunus arasındaki dış ticaret hacminin daha dengeli olması için her iki tarafın bir araya gelerek çalışması gerektiğini vurgulayan Yırcalı, "Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci'nin bu ziyaretimizdeki yaklaşımı Tunusluların Türkiye'ye yönelik dış ticaret açığından kaynaklanan olumsuz bakışını yumuşattı. Tunus, göz ardı edilmemesi gereken, üzerinde çalışılması gereken bir ülke. Türkiye-Tunus İş Konseyi olarak bundan sonra hem Tunus hem de Türkiye'de yeni toplantılar yapmak istiyoruz. Bu şekilde daha iyi neticeler alacağımızı düşünüyoruz. Türk yatırımcısı, Tunus'a gitmeli. Kuzey Afrika ülkeleri içerisinde en az sorunlu ülke Tunus. Tunus'un ekonomik ve sosyal hayatı, Avrupa ile münasebetleri daha iyi olduğu için yatırıma son derece uygun." değerlendirmesinde bulundu.