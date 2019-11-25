Dev banka Unicredit Türkiye'den çekiliyor mu? Unicredit'ten Koç Grubu açıklaması

Dev banka Unicredit Türkiye'den çekiliyor mu?

Unicredit Bankası'ndan Türkiye ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar denildi:

"Türkiye'deki ortaklığımızın potansiyel gelişimi konusunda Koç Grubu ile görüşmelerde bulunuyoruz.

Koç Grubu ile müzakerelerde nihai bir anlaşmaya varılmadı.

Görüşmelerde gelişme olduğunda piyasayı bilgilendireceğiz."

UNİCREDİT BANKASININ TARİHİ

UniCredit Group, 1473 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da kurulan bankadır.

28 ülkede yaklaşık 19 milyon müşterisi bulunmaktadır.

Bir başka isimle UniCredito olarak da anılır.

ulusal.com.tr