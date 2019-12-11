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Dev bankanın Hazine'ye devri tamamlandı

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı hisselerinden, Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ve temsil ettiği yüzde 58,51'lik payın Hazine'ye devrinin tamamlandığı bildirildi.

EKONOMİ 11.12.2019, 11:06 11.12.2019, 11:33
Dev bankanın Hazine'ye devri tamamlandı

VakıfBank'ın ortaklık yapısındaki değişikliklerin tamamlanmasına ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün idare ve temsil ettiği yüzde 58,51'lik banka hissesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı adına banka pay defterine kaydedilme sürecinin başladığının 4 Aralık'ta duyurulduğu anımsatıldı.

Banka hisselerinin devir işlemlerine ilişkin sürecin bugün itibarıyla tamamlandığı aktarılan açıklamada, "Bankamızın yüzde 58,51'lik hissesi Hazine'ye devredilmiş olup, Hazine ve Maliye Bakanlığı adına bankamız pay defterine kaydedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
#vakıfbank #Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı #Vakıflar genel müdürlüğü #hazine
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