Telafer'de IŞİD'e karşı operasyon başlatıldı
Telafer'de IŞİD'e karşı operasyon başlatıldı
Başbakan'dan sosyal medya uyarısı
Başbakan'dan sosyal medya uyarısı
Büyük operasyon: Onlarca gözaltı var! O isimler de aralarında
Büyük operasyon: Onlarca gözaltı var! O isimler de aralarında
Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu iddiasına açıklama
Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu iddiasına açıklama

Dev havayolu Air Berlin iflasını istedi

Almanya'nın ikinci büyük havayolu şirketi Air Berlin iflasını istedi

Dev havayolu Air Berlin iflasını istedi

Almanya'nın ikinci büyük havayolu şirketi Air Berlin iflas talebinde bulundu.

Havayolu şirketi Lufthansa ve Alman hükümetiyle görüşmeler yapıldığı belirtildi.

Spiegel Online haber sitesi Air Berlin'in 2008 yılından beri zarar eden bir çizgi izlediğini yazdı. 

Air Berlin, 2016 yılında 780 milyon dolar zarar bildirmişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #air berlin #iflas #havayolu
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
KDHC, Guam adasına füze fırlatma kararını erteledi
Sonraki Haber
AKP 16. kuruluş yılını Ankara düzenlediği törenle kutladı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.