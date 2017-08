Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları YEKA ihalesinin kazananı belli oldu!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, bin megavatlık Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi sonuçlandı.



Açık eksiltme usuluyle yapılan ihaleyi 3,48 dolar sent/kilovatsaat ile en düşük teklifi veren Siemens-Türkerler-Kalyon ortak girişim grubu kazandı. Konsorsiyum ihalede 3,49 dolar sent/kilovatsaatlik teklif verirken, ihale komisyonunun talebiyle teklifini 3,48'e çekti.



İhalede son ikiye kalan MingYang-İlk İnşaat ve Siemens-Türkerler-Kalyon arasında yoğun çekişme yaşandı.

Türkerler İnşaat'ın Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, projesinde yerli üretimin yüzde 64 civarında olacağını, yüzde 35 oranında ekipmanın yurt dışından geleceğini belirterek, "Ekipmanların finansmanını yabancı kaynaklardan, kalan kısmı ise yerli bankalardan sağlamayı planlıyoruz" dedi.



Kalyon Holding Enerji Grup Başkanı Ata, "Bin megavat daha Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltmayı gerçekleştiren bir ihale oldu. Sonuçtan memnunuz" diye konuştu.



KİMLER TEKLİF VERMİŞTİ?



İhaleye, teklif veren 8 konsorsiyum şöyle



- Vestas (Danimarka) - Enerjisa



- General Electric (GE- Amerika) - Fina Enerji



- Goldwind (Çin) - Akfen Holding - Beyçelik Gestamp Yenilenebilir Enerji



- Siemens (Almanya) - Türkerler- Kalyon



- Enercon (Almanya) - Polat Enerji - Limak Enerji



- Nordex (Almanya) - İklim Elektrik Yatırım - MKS Marmara - Zorlu Enerji



- MingYang (Çin) - İlk İnşaat



- Senvion Rüzgar Enerjisi Çözümleri (Almanya) - IC İçtaş Enerji



300-450 YERLİ RÜZGAR TÜRBİNİ ÜRETİLECEK



İhaleyi kazanan konsorsiyum, yüzde 65 yerlilik oranını tutturmak kaydıyla 100 milyon doların üzerinde yatırım maliyeti olan bir rüzgar türbin fabrikası kuracak.



Fabrikada her biri en az 2,3 megavat gücünde olmak üzere, 300 ila 450 yerli rüzgar türbini üretilecek.



Konsorsiyum, kanat, jeneratör tasarımı, malzeme teknolojileri ve üretim teknikleri, yazılım ve yenilikçi dişli kutusu alanlarından en az üçünde toplam 5 alanda 10 yıl boyunca Ar-Ge çalışması yapacak.



Söz konusu Ar-Ge çalışmaları için her yıl 5 milyon dolarlık bütçe ayrılırken, yüzde 80'i yerli mühendislerden oluşan 50 teknik personel ile Ar-Ge faaliyetleri yürütülecek.



Fabrikanın kurulum süresi, sözleşme imzalama tarihinden itibaren 21 ay olarak belirlenirken, projenin lisans süresi 30 yıl olacak.



HANGİ İLLERDE OLACAK?



Kazanan konsorsiyum, Kayseri - Niğde, Sivas, Edirne-Kırklareli-Tekirdağ, Ankara-Çankırı-Kırıkkale, Bilecik-Kütahya, Eskişehir olarak belirlenen 5 ayrı bölgede bin megavatlık kapasiteyi devreye alacak.



1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM



Rüzgar YEKA ihalesini kazananı, 1 milyar doların üzerinde rüzgar tesisi yatırımı yapacak. Bu projeyle kurulacak santrallerin işletmeye girmesiyle her yıl asgari 3 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretilecek ve yaklaşık 1,1 milyon evin yıllık elektrik ihtiyacı rüzgardan karşılanacak.



Aynı zamanda, kurulacak rüzgar tesisleri sayesinde yıllık ortalama 1,5 milyon ton karbon emisyon azaltımı sağlanacak./ntv