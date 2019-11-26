Dev şirket 9 bin 500 kişiyi işten çıkartacak
Volkswagen grubuna bağlı Audi'nin iş gücünü 9 bin 500 kişi azaltacağı açıklandı
EKONOMİ 26.11.2019, 16:07
Volkswagen grubuna bağlı Audi 2025 yılına kadar toplam iş gücünü 9 bin 500 kişi azaltacağını açıkladı.
Maliyetleri düşürmek ve yeni elektrikli otomobil üretimine adapta olabilmek için yeniden yapılanma planı hazırlayan Alman üretici bu plan sonucunda 6 milyar euro tasarruf etmeyi ve yüzde 9 ila 11 arasındaki karlılık oranını korumayı hedefliyor.
Euronews'in haberine göre, şirketten yapılan açıklamada tasarrufla elde edilen kaynağın elektik ve dijitalleşme yatırımlarına aktarılacağı belirtildi.
ulusal.com.tr
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