Dev şirket 9 bin 500 kişiyi işten çıkartacak

Volkswagen grubuna bağlı Audi 2025 yılına kadar toplam iş gücünü 9 bin 500 kişi azaltacağını açıkladı.

Maliyetleri düşürmek ve yeni elektrikli otomobil üretimine adapta olabilmek için yeniden yapılanma planı hazırlayan Alman üretici bu plan sonucunda 6 milyar euro tasarruf etmeyi ve yüzde 9 ila 11 arasındaki karlılık oranını korumayı hedefliyor.

Euronews'in haberine göre, şirketten yapılan açıklamada tasarrufla elde edilen kaynağın elektik ve dijitalleşme yatırımlarına aktarılacağı belirtildi.

ulusal.com.tr