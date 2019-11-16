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Dev şirket Türkiye'den çıkıyor! Üyelerini devretti

Bir süre önce global yönetimin aldığı kararla Türkiye’deki operasyonlarını sonlandıran, dünya çapında 550.000’den fazla kullanıcısı bulunan Prosegur, üyelerini devretti

EKONOMİ 16.11.2019, 23:46
Dev şirket Türkiye'den çıkıyor! Üyelerini devretti

Prosegur, bir süre önce global yönetimin aldığı kararla Türkiye’deki operasyonlarını sonlandırıyor

Prosegur üyelerinin kullandıklarını sistemler, devredilen yeni şirketin sistemleri ile değiştiriliyor.

Prosegur, müşterilerine yolladığı mesajda; müşterilerinin söz konusu karar nedeniyle mağdur olmaması ve yüksek teknolojik ürünleri kullanmaya devam edebilmesi için sözleşmelerini, Türkiye’de faaliyet gösteren firmalar arasında; sundukları üstün teknolojik ürün, altyapı ve servisi devam ettirebilecek tek firma olan Pronet’e devrettiklerini bildirdi. Prosegur üyeleri bu anlaşma ile mali bir yükümlülük altına girmeyecek, sözleşme dahilinde ödemekte oldukları ücret herhangi bir değişikliğe uğramadan geçerli olmaya devam edecek.

ulusal.com.tr

#prosegur #pronet
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