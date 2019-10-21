Devlet, 30.2 milyar lira harç toplayacak
Devlet gelecek yıl 30,2 milyar lira harç toplayacak. Özellikle; Gayrimenkul alıp satanlardan 16 milyar lira gelir elde edilmesi bekleniyor
Devlet, gelecek yıl vatandaştan 30 milyar liranın üzerinde harç toplamayı hedefledi.
2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verileri paylaşıldı. Buna göre, yeni yılda 30 milyar 220 milyon 561 bin lira tahsil edilmesi bekleniyor.
Harçların kalemleri de belli oldu.
DEVLETİN TOPLAMAYI HEDEFLEDİĞİ HARÇLAR
Harçlar 2020
Yargı harçları 5.766.350.000
Noter harçları 995.022.000
Vergi yargısı harçları 2.155.000
Tapu harçları 16.014.860.000
Pasaport ve konsolosluk harçları 2.596.128.000
Gemi ve liman harçları 33.043.000
İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları 152.646.000
Trafik harçları 824.319.000
Diğer harçlar 3.836.038.000
30,2 milyar liralık harcın, yaklaşık yüzde 53'ünü gayrimenkul alıp satanlar ödeyecek. Bu çerçevede yeni yılda 16 milyar 14 milyon 860 bin liralık tapu harcı yatırılması öngörülüyor.
Yargı harçlarından ise toplam 5 milyar 766 milyon 350 bin lira tahsilat yapması planlanıyor.
Gelecek yıl pasaport ve konsolosluk harçları için 2 milyar 596 milyon 128 bin lira harç ödenecek, trafik harçlarından da bütçeye 824 milyon 319 bin lira aktarılacak. 2020'de yurt dışına çıkanlardan 494 milyon 148 bin lira toplanacak.
ulusal.com.tr
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P