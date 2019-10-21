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Devlet, 30.2 milyar lira harç toplayacak

Devlet gelecek yıl 30,2 milyar lira harç toplayacak. Özellikle; Gayrimenkul alıp satanlardan 16 milyar lira gelir elde edilmesi bekleniyor

EKONOMİ 21.10.2019, 14:11
Devlet, 30.2 milyar lira harç toplayacak

Devlet, gelecek yıl vatandaştan 30 milyar liranın üzerinde harç toplamayı hedefledi.

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verileri paylaşıldı. Buna göre, yeni yılda 30 milyar 220 milyon 561 bin lira tahsil edilmesi bekleniyor.

Harçların kalemleri de belli oldu.

DEVLETİN TOPLAMAYI HEDEFLEDİĞİ HARÇLAR

Harçlar                                                                        2020 

Yargı harçları                                                       5.766.350.000

Noter harçları                                                       995.022.000

Vergi yargısı harçları                                        2.155.000

Tapu harçları                                                        16.014.860.000

Pasaport ve konsolosluk harçları                         2.596.128.000

Gemi ve liman harçları                                       33.043.000

İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları        152.646.000

Trafik harçları                                                        824.319.000

Diğer harçlar                                                          3.836.038.000

30,2 milyar liralık harcın, yaklaşık yüzde 53'ünü gayrimenkul alıp satanlar ödeyecek. Bu çerçevede yeni yılda 16 milyar 14 milyon 860 bin liralık tapu harcı yatırılması öngörülüyor.

Yargı harçlarından ise toplam 5 milyar 766 milyon 350 bin lira tahsilat yapması planlanıyor.

Gelecek yıl pasaport ve konsolosluk harçları için 2 milyar 596 milyon 128 bin lira harç ödenecek, trafik harçlarından da bütçeye 824 milyon 319 bin lira aktarılacak. 2020'de yurt dışına çıkanlardan 494 milyon 148 bin lira toplanacak.

ulusal.com.tr

#harç #gayrimenkul
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