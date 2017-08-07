Diyarbakırlı Mustafa Fidan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan aldığı 4,3 milyon lira hibe destekle Eğil ilçesinde 45 bin metrekare alanda çiftlik kurdu.

Diyarbakırlı Mustafa Fidan, Eğil ilçesinde devlet desteğiyle kurduğu çiftlikte günde 5 bin litre süt üretimi yapıyor.



Fidan, 10 yıl önce arkadaşlarıyla bir kahvehane sohbetinde başlamaya karar verdiği hayvancılıkta, öz sermayesinin yanı sıra Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı 4,3 milyon lira hibe destekle 45 bin metrekare alanda çiftlik kurdu.



Çiftliği açık sistem ile teknolojik altyapısı yüksek bir şekilde dizayn eden Fidan, 300 büyükbaş hayvanla yetiştiriciliğe başladı.



Zamanla kapasitesini artırdığı çiftliğinde 700 büyükbaş hayvan yetiştiren Fidan, günde 5 bin litre süt elde ediyor, 20 kişiye istihdam, 50 üniversite öğrencisine de staj imkanı sağlıyor.



"Ben de hayvancılık yapacağım"







Fidan AA muhabirine yaptığı açıklamada, seramik üretimi yaparken çay içmek için girdiği kahvehanede hayvancılıkla uğraşanların sohbetine kulak misafiri olduğunu anlattı.



Konuşmalardan etkilenerek, o gün masada oturduğu arkadaşlarına, "Ben de hayvancılık yapacağım." dediğini ancak masada oturanların kendisine güldüğünü ifade eden Fidan, bunun üzerine daha da hırslandığını belirtti.



Fidan, çiftliği teknolojik altyapısı yüksek şekilde dizayn ettiklerine işaret ederek, "Hayvanların hepsinin boynunda çip var. Bu çipleri 2009'da getirdik ve bölgede bizden başka bu yatırımı yapan yoktu." diye konuştu.



"Hayvancılık ilerliyor"



Fidan, süt fabrikalarının her gün tankerlerle gelip süt aldıklarını ve işlediklerini dile getirerek, "Şu anda ulusal süt fabrikası var ve hayvancılık ilerliyor." diye konuştu.



Kurduğu çiftlikle aynı zamanda bölge insanına da katkı sağladıklarına işaret eden Fidan, "Bölgeye yatırım yapmayı seviyoruz çünkü gidecek başka yerimiz yok. Beni en mutlu eden şey kahvehane muhabbetinden yola çıkarak girdiğim hayvancılık sektöründe bölgede söz sahibi olmak." ifadelerini kullanarak, hayvancılıkta daha da iyi noktalara gelmeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.