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Dikeni acıtsa da geliri sevindiriyor

Çukurova yöresinde yaklaşık 10 gün önce hasadına başlanan dikenli incire gösterilen ilgi ve kilogramının 3 liradan alıcı bulması çiftçileri memnun ediyor.

Dikeni acıtsa da geliri sevindiriyor

Çukurova’da halk arasında "pabuç inciri" veya "kaynana dili" olarak da bilinen dikenli incir, zorlu hasat süreciyle toplansa da gösterilen ilgi ve kilogramının 3 liradan alıcı bulması çiftçileri sevindiriyor.

Yaz aylarında olgunlaşan kaktüslerden meyve veren, dikenli olması nedeniyle hasat sırasında özel dikkat gerektiren dikenli incir, genellikle sabah erken saatlerde toplanıyor.

Meyvenin üzerindeki dikenlerin battığı yerden zorlukla çıkarılması nedeniyle meyveler maşa veya eldiven yardımıyla toplanıyor. Sarı ve turuncu renklerdeki kabuğuyla dikkati çeken incir, kendine has tadıyla rağbet görüyor.

Sindirim sistemi rahatsızlıklarına iyi geldiği belirtilen dikenli incir, toplandıktan sonra tezgahlarda kilogramı 3 liradan satışa sunuldu.

"Toplanması ve kabuğunun soyulması zahmetli"

Osmaniye'de dikenli incir toplayıp pazarda satan Zülfinaz Karakoyun, yaptığı açıklamada, dikenli incirin toplanmasının ve kabuğunun soyulmasının zahmetli olduğunu söyledi.

Sakızgediği mevkisinden sabahın erken saatlerinde eşiyle dere kenarlarında dikenli incir topladıklarını ifade eden Karakoyun, şöyle konuştu:

"Dikenli incirin sabah erken saatlerde ve rüzgar çıkmadan toplanması gerekiyor. Aksi halde güneş yükselince incirin üzerindeki ince dikenler ortaya çıkıyor ve elimize batıyor. Bu durumda toplamak da elimize batan dikenin çıkarılması da zorlaşıyor. Bu nedenle hasat için sabah saatlerini tercih ediyoruz. Toplanan meyveler yıkanıyor ve pazarlardaki tezgahlarda satışa sunuluyor. Vatandaşlar beğeniyor, öğle saatlerine kadar bitiyor. Dikenli incirin kilogram fiyatı 3 liradan gidiyor."


Kaynak: AA
Etiketler; #dikenli incir #çukurova #hasad #çiftçi #memnun
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