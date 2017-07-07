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Dikkat çeken dolar tahmini! 3.45...

Societe General, yıl sonu dolar/TL tahminini 3.45 olarak korudu.

Dikkat çeken dolar tahmini! 3.45...

Dünyanın en büyük finans kurumlarından biri olan Societe General'ın Gelişen Ülkeler Strateji Direktörü Phoenix Kalen Bloomberg HT'deki Yatırım Kulübü programında önemli açıklamalarda bulundu.

Kalen gelişen ülke para birimlerinde yakın vadede volatilite olsa da bunun düzeleceğini ve gelişen ülke kurları için daha yapıcı şartlar oluşabileceğini söyledi.

Dolar/TL 'de Eylül ayı için daha önceki 3.35 tahmininin 'tehlikeye düşmüş olabileceğini' ancak yıl sonu için 3.45 beklentilerini koruduklarını belirten Kalen "Bizim buradaki ana mesajımız hala gelişen piyasaların oldukça olumlu olduğu yönünde..Büyüme dinamikleri hala nispeten olumlu, o yüzden gelişen ve gelişmiş piyasalar arasındaki farkın Türkiye'ye de daha fazla girişe yol açmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Gelişen piyasalar için genel olarak olumlu olduklarını kaydeden Kalen Fed ve Avrupa Merkez Bankası politikalarının yılın 2. yarısında gelişen piyasalar için olumlu etkisi olacağını da öngördü.

ulusal.com.tr

Etiketler; #dolar #tahmin
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