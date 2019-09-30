Ağustos ayı dış ticaret açığı belli oldu. Açık, 2 milyar 500 milyon liraya çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verileri açıklandı.



Buna göre; İhracat, 2019 yılı Ağustos ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 1,6 artarak 12 milyar 523 milyon dolar oldu. İthalat da yüzde 1,5 artarak 15 milyar 24 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Ağustos ayında dış ticaret açığı yüzde 1,2 artarak 2 milyar 500 milyon dolara yükseldi.



İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Ağustos ayında yüzde 83,3 iken, 2019 Ağustos ayında yüzde 83,4 seviyesinde kaydedildi.



Almanya'ya yapılan ihracat 2019 Ağustos ayında 1 milyar 118 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla Birleşik Krallık, Irak ve Amerika takip etti.



İthalat verilerinde ise birinci sırada 2 milyar 30 milyon dolar ile Rusya yer aldı. Rusya'yı, Çin, Almanya ve Amerika izledi.



ulusal.com.tr