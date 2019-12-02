Doğal afetlerden sonra fiyat afeti

Bir umutla topraklar ekildi. Hasatlar yapıldı. Bir üretim sezonun daha sonuna gelindi. Ancak üretici bu sezonda da umduğunu bulamadı. Yüksek girdi maliyetlerinin altında ezilen üreticiyi önce doğal afetler vurdu. Şimdi ise fiyat afeti bekliyor.

Buğday üreticisi ürününü maliyetinin altında satmak zorunda kaldı. Pamukta da durum aynı. Geçtiğimiz yıl kilosu 4,5 lira olan pamuk, bu yıl 3 liraya kadar düştü. Aydınlık Gazetesi'nin haberine göre, borçlar nedeniyle ürününü hemen paraya çevirmek zorunda kalan üretici, ağlaya ağlaya pamuk sattı.

Patates üreticisi de benzer sıkıntılarla boğuşuyor. Üründe rekolte düştü. Beklenen gelir elde edilemedi. Biraz zaman olsa ürünü belki para edecekti ama alacaklılar kapıya dayandı. Üretici ürününü yok parasına elden çıkardı.

Bir çok üreticiyi maliyetinin altında ürün satmak da kurtaramadı. Öyle ki büyük çoğunluğu icra ile karşı karşıya kaldı. Birikmiş borçlarla yeni sezona girecek olan üretici şimdi kara kara düşünüyor.

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör, çiftçilerin hasat zamanının gelmesinden korkar hale geldiğini söyledi. Üreticinin sezona borçlu başladığını vurgulayan Güngör, üreticiler açısından yaşam standardının her geçen yıl geriye gittiğini belirtti.

Gerekli önlemlerin alınmaması halinde önümüzdeki yılda benzer sorunların derinleşerek yaşanacağına dikkat çeken Güngör, çiftçinin topraktan kopmasının önüne geçilmesini istedi. Aksi halde, "82 milyon aç kalır. Türkiye’nin geleceği için büyük tehlike” uyarısı yaptı.

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