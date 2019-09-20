Doğan Holding, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yatırım bankası kuruluş başvurusu yaptığını açıkladı.
Yapılan açıklamada şunlar denildi:
"Şirketimiz, 'D Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin kuruluşuna izin almak üzere bugün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuruda bulunmuştur.
Yatırım bankacılığı alanında faaliyet gösterecek ve 150.000.000 Türk Lirası başlangıç sermayesi ile kurulması planlanan D Yatırım Bankası A.Ş.'de, Şirketimiz kurucu ortak sıfatı ile 149.998.636 Türk Lirası tutarında sermaye payına sahip olacaktır."
ulusal.com.tr
Doğan Holding, D Yatırım Bankası Anonim Şirketi kuruluşuna izin almak için bugün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) başvuruda bulunduğunu açıkladı
Doğan Holding, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yatırım bankası kuruluş başvurusu yaptığını açıkladı.