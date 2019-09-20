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Doğan Holding, D Yatırım Bankası Anonim Şirketi kuruyor

Doğan Holding, D Yatırım Bankası Anonim Şirketi kuruluşuna izin almak için bugün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) başvuruda bulunduğunu açıkladı

Doğan Holding, D Yatırım Bankası Anonim Şirketi kuruyor

Doğan Holding, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yatırım bankası kuruluş başvurusu yaptığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şunlar denildi:

"Şirketimiz, 'D Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin kuruluşuna izin almak üzere bugün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuruda bulunmuştur.

Yatırım bankacılığı alanında faaliyet gösterecek ve 150.000.000 Türk Lirası başlangıç sermayesi ile kurulması planlanan D Yatırım Bankası A.Ş.'de, Şirketimiz kurucu ortak sıfatı ile 149.998.636 Türk Lirası tutarında sermaye payına sahip olacaktır."

ulusal.com.tr

Etiketler; #doğan holding #kap #D Yatırım Bankası
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