Doğru ve tasarruflu kombi kullanımı için nelere dikkat edilmeli?

Havalar soğumaya başladı. Gözler, kombilere çevrildi.Tasarruf etmek için ilk adım, doğru kombiyi seçmek.

Bakım yaptırmak, kombilerin verimliliğini ve ömrünü artırıyor.

Peki, tasarruf etmek için kombiler hangi derecede yakılmalı?

"Yoğuşmalı cihazda 35-50 civarında kullanmalarını tavsiye ediyoruz. 55 bandını geçmemek lazım. 52’den sonra kireçlenme başlıyor. Sürekli yansın, düşük derecede yansın tavsiyemiz bu. Kapatıp açarsak ev eşyaları sistemi soğuyacağı için daha fazla tüketim olacaktır"

Kombilerin yanı sıra peteklere bakım yapılması yakıt tasarrufu ve verimli ısı üretimi açısından büyük önem taşıyor.

Ayrıca mutfaklarda venterasyon adı verilen havalandırmaların bulunması gerekiyor.



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