Yeni av sezonuna teknelerinin bakım ve onarımını yaparak hazırlanan Doğu Karadenizli kıyı balıkçıları, avlanmak için balığın bollaşmasını bekliyor.

Doğu Karadeniz'de kıyı balıkçıları, yeni av sezonuna teknelerinin bakım ve onarımını yaparak hazırlanıyor. Balıkçıların çoğu, avlanmak için balığın bollaşmasını bekliyor.



Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, av sezonunun sona ermesinin ardından barınaklara çekilen teknelerde bakım ve onarıma devam edildiğini söyledi.



Bakımı biten teknelerden bazılarının denize indirildiğini belirten Arslan, av yasağının kıyı balıkçılarını kapsamadığını anımsattı.

Arslan, denizde avlanacak miktarda balık olmadığını ifade ederek, balıkçıların özellikle istavrit ve mezgitin artacağı zaman dilimini beklediğini vurguladı.

Sezona eylülde palamut avıyla başlanacağına işaret eden Arslan, "Şu anda bir şey avlayamıyoruz çünkü balık yok denecek kadar az. Bazı yerlerde çaparilere az miktarda istavrit vuruyor." dedi.



"Palamut henüz Doğu Karadeniz'de oltaya vurmadı"



Arslan, geçmiş yıllarda bu dönemde mezgit avlandığını ancak bu yıl onda da verimin olmadığını aktararak, şu değerlendirmede bulundu:Geçmiş yıllarda bu dönemde mezgit avlardık ancak bu yıl mezgitte de verim yok. Ancak geçmiş yılları göz önünde bulundurursak bu konuda çok da umutlu değilim. Geçen yıl bu zamanlarda palamut Karadeniz'in tamamında görülmüş, çaparilere vurmuştu. Şu ana kadar Batı Karadeniz'in bazı kesimlerinde az miktarda göründü ama Doğu Karadeniz'de henüz oltaya vurmadı."



Arslan, denizlerde istavritin az miktarda görüldüğünü de belirterek, "Denize açılan kıyı balıkçıları ihtiyaçları kadar balık avlıyor. Ticari anlamda avlanacak kadar balık yok. Umarım bu sezon tahminlerimizin dışında bolluk olur da bereketli bir sezon geçiririz." ifadelerini kullandı.