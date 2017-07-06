"Doğu'nun Çukurovası" olarak bilinen Iğdır'da çiftçiler, mikroklima iklim ve sulama imkanları sayesinde başta kayısı, elma, mısır, kiraz, karpuz ve domates olmak üzere birçok tarımsal ürünü yetiştirerek gelir elde ediyor.

Türkiye'nin en verimli toprakları arasında bulunan ve "Doğu'nun Çukurovası" olarak bilinen Iğdır'da çiftçiler, mikroklima iklim ve sulama imkanları sayesinde pek çok çeşit meyve ve sebze üretiyor.



Aras Vadisi'nin ortasında bulunan Iğdır, sahip olduğu iklim ve coğrafi konumuyla zengin tarımsal üretime imkan sağlıyor. Sadece narenciye ürünlerinin üretilemediği Iğdır'ın bereketli topraklarında 7 bin 300 kayıtlı çiftçi faaliyet gösteriyor.



Verimli toprakları ve sahip olduğu mikroklima iklimi dolayısıyla "Doğu'nun Çukurovası" olarak anılan kentte çiftçiler, başta kayısı, domates, elma, şeftali, karpuz, ceviz, kiraz, dut, erik, mısır ve pamuk olmak üzere birçok ürün üretiyor.



Iğdır Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Yolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin yaklaşık 358 bin hektarlık yüzölçüme sahip olduğunu ve bu alanın yüzde 33'üne tekabül eden 118 bin 500 hektarın tarım arazisi olarak kullanıldığını söyledi.



Tarım arazilerinin büyük kısmının birinci sınıf tarım alanı olduğunu ve her türlü ürünün üretilebildiğini dile getiren Yolcu, "Tahıldan tutun hububata kadar aklınıza ne geliyorsa burada üretilir. Meyve, sebze konusunda da çok ileri noktadayız." dedi.