Avrupa Parlemantosu'nun Türkiye ile müzakereleri durdurma kararının ardından, Avro tüm zamanların rekorunu kırdı.
Güne 4.10 kuruş ile başlayan Avro öğleden sonra 4.13 lirayı gördü.
Avro dün de 30 Ocak'tan bu yana ilk kez 4.08 lirayı aşmıştı.
Dolar da ise, Amerikan Merkez Bankası FED'in toplantı tutunaklarını açıklamasının ardından yükselişe geçti.
Dün 3,61 seviyesinde kapanış yapan dolar güne 3 lira 60 kuruş seviyesinden başladı.
Peşe peşe gelen artışlarla birlikte dolar, 3,63 lirayı buldu. Böylece, dolar Nisan ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
ulusal.com.tr
Avro 4.13 lira ile tüm zamanların rekor düzeyine yükseldi. Güne dalgalanmayla başlayan Dolar ise, Nisan ayından bu yana en yüksek seviye olan 3, 63 lirayı gördü.
Avrupa Parlemantosu'nun Türkiye ile müzakereleri durdurma kararının ardından, Avro tüm zamanların rekorunu kırdı.
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