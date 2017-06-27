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Dolar 6 ay sonra o sınırın altında

Yurt içinde piyasalar Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla kapalı olurken, uluslararası piyasalarda dolar/TL 3,50'nin altında işlem görüyor.

Dolar 6 ay sonra o sınırın altında

Dün de bayram tatili dolaysısıyla sadece yurt dışı piyasalarda işlem  gören dolar/TL, 3,4909 seviyesine kadar gerilemesinin ardından günü yüzde 0,20  azalışla 3,5016'dan tamamladı.
 
Dolar/TL, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.15  itibarıyla yüzde 0,22 azalışla 3,4933'ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL  yatay bir seyirle 3,9107'den, sterlin/TL ise yüzde 0,12 düşüşle 4,4460'dan işlem  görüyor.
 
Analistler, bugün yurt içi piyasaların Ramazan Bayram'ı dolayısıyla  tatil olduğunu belirterek, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı  Janet Yellen'ın saat 20.00'deki konuşmasının piyasaların yönü üzerinde etkili  olacağını kaydetti.
 
Dolar en son 2016 yılı aralık ayında 3.50'nin altında işlem görmüştü.

Etiketler; #dolar #Türk lirası
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