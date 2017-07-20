İstanbul serbest piyasada dolar 3,5290, avro 4,0660 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 3,5270 liradan alınan dolar 3,5290 liradan satılıyor. 4,0640 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,0660 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5180 lira, avronun satış fiyatı ise 4,0550 lira olmuştu
İstanbul serbest piyasada dolar 3,5290, avro 4,0660 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 3,5290, avro 4,0660 liradan güne başladı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.