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Dolar güne nasıl başladı? (20 Temmuz 2017)

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5290, avro 4,0660 liradan güne başladı.

Dolar güne nasıl başladı? (20 Temmuz 2017)

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5290, avro 4,0660 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 3,5270 liradan alınan dolar 3,5290 liradan satılıyor. 4,0640 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,0660 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5180 lira, avronun satış fiyatı ise 4,0550 lira olmuştu


Kaynak: AA
Etiketler; #kapalıçarşı #dolar #Euro #Türk lirası
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