İstanbul serbest piyasada dolar 3,5320, avro 4,1490 liradan haftaya başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5320, avro 4,1490 liradan haftaya başladı.



Kapalıçarşı'da 3,5300 liradan alınan dolar 3,5320 liradan satılıyor. 4,1470 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,1490 lira olarak belirlendi.



Cuma kapanışta doların satış fiyatı 3,5320 lira, avronun satış fiyatı ise 4,1430 lira olmuştu.