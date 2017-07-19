MHP’ye toplu istifa: Tam 200 kişi...
MHP’ye toplu istifa: Tam 200 kişi...
Putin'le iki kez görüşmüş
Putin'le iki kez görüşmüş
Adalet Bakanı Bozdağ'dan flaş açıklama
Adalet Bakanı Bozdağ'dan flaş açıklama
Bakan Soylu'nun onayıyla...
Bakan Soylu'nun onayıyla...

Dolar ne kadar? (19 Temmuz dolar fiyatları)

Bankalararası piyasada dolar/TL 3,52'nin üzerinde seyrediyor.

Dolar ne kadar? (19 Temmuz dolar fiyatları)

Kapalıçarşı'da 3,5250 liradan alınan dolar 3,5270 liradan satılıyor. 4,0670 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,0690 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5290 lira, avronun satış fiyatı ise 4,0880 lira olmuştu.

TCMB repo ihalesi açmadı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı. 

TCMB repo ihalesi açmadı TCMB, bugün miktar yöntemiyle 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı. Merkez Bankası, 12 Ocak'tan bu yana repo ihalesi düzenlemiyor. 


Kaynak: AA
Etiketler; #dolar #Euro #Türk lirası #kapalıçarşı
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Borsa güne yükselişle başladı
Sonraki Haber
FETÖ'cü eski SAT komandosunun evinde silah ve mühimmat bulundu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.