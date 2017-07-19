Kapalıçarşı'da 3,5250 liradan alınan dolar 3,5270 liradan satılıyor. 4,0670 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,0690 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5290 lira, avronun satış fiyatı ise 4,0880 lira olmuştu.
TCMB repo ihalesi açmadı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı.
TCMB repo ihalesi açmadı TCMB, bugün miktar yöntemiyle 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı. Merkez Bankası, 12 Ocak'tan bu yana repo ihalesi düzenlemiyor.
Bankalararası piyasada dolar/TL 3,52'nin üzerinde seyrediyor.
Kapalıçarşı'da 3,5250 liradan alınan dolar 3,5270 liradan satılıyor. 4,0670 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,0690 lira olarak belirlendi.
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