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Dolar ne kadar? (26 Temmuz 2017)

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugünkü faiz kararı öncesinde dolarda yükseliş görülüyor. İşte dolar ne kadar sorusunun yanıtı...

Dolar ne kadar? (26 Temmuz 2017)

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugünkü faiz kararı öncesinde dolarda yükseliş görülüyor. İşte dolar ne kadar sorusunun yanıtı...

Bankalararası piyasada dolar/TL 3,57-3,58 bandında hareket ediyor. Euro da 4,14 civarında işlem görüyor.

Geçtiğimiz haftayı 3,52 seviyelerinde kapatan Dolar/TL yükselişini sürdürdü ve bu sabah 3,5675-3,5787 aralığında işlem gördü.

Dün, 3,55-3,56 seviyelerinde yatay hareket eden parite ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesi bu sabah uluslararası piyasada 3,57 seviyesinin üzerine çıktı.

Paritedeki yükselişin hız kazanabilmesi için 3,5700-3,5750 bölgesinin aşılması gerekiyor. 3,5895 kurda ilk direnç seviyesi olarak görünüyor. Fiyatlama bu bölgenin üzerine çıkarsa 3,5900 ve 3,6000 seviyeleri takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 3,5500 desteği kırılırsa 3,5200'ye kadar gevşeme görülebilir.

ABD Başkanı Trump'ın yeni sağlık yasası olarak adlandırılan Trumpcare'in bu hafta yasa haline getirileceğinin açıklanmasıyla Trump'ın yeni güven tazelemesi dolar endeksindeki soluksuz düşüşün sonunu getirebilir.

Dolar/TL'de bundan sonraki hareketlilik Fed kararının açıklanmasının ardından olacak. Bilanço küçültme için Fed'in tarih vermesi doların güçlenmesine neden olabilir. Aynı şekilde enflasyondaki düşüşün geçici olduğu konusunda net sinyallerin verilmesi de doları güçlendirecektir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da faiz toplansını yarın yapacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #dolar #Türk lirası #Euro
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