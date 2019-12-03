Dolar ne kadar oldu?

Dün 5,73-5,76 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 5,7448'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 5,7510'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 6,3710'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 7,4470'ten satılıyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,1079 seviyesinde, dolar endeksi yatay seyirle 97,8 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, dün ABD'de açıklanan ISM imalat sanayi endeksinin üst üste 4 aydır daralmaya işaret etmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemleri ve Çin ile devam eden ticaret müzakerelerinde henüz bir netleşme olmamasının küresel risk iştahını azalttığını ifade etti.

Trump, dün yaptığı açıklamada, Brezilya ve Arjantin'in paralarını devalüe ettiklerini ileri sürerek, alüminyum ve çelik ürünlerinde tarife uygulayacağını bildirdi.

ABD'li şirketlere uyguladığı haksız dijital vergi gerekçesiyle Fransa'nın da ABD'nin tarife uygulayabileceği ülkeler arasına girebileceği haberleri sonrası konuyla ilgili gelişmelerin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade eden analistler, İngiltere'de devam eden NATO Liderler Toplantısı'ndan gelecek haber akışının da takip edileceğini kaydetti.

Analistler, yurt içinde açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında kalması sonrası döviz kurlarının dar bant içindeki yatay seyrine devam edebileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,7350'nin destek, 5,7820'nin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.