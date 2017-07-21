İstanbul serbest piyasada dolar 3,5320, avro 4,1110 liradan güne başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5320, avro 4,1110 liradan güne başladı.



Kapalıçarşı'da 3,5300 liradan alınan dolar 3,5320 liradan satılıyor. 4,1090 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,1110 lira olarak belirlendi.



Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5290 lira, avronun satış fiyatı ise 4,0870 lira olmuştu.