Doları olanlar dikkat! Az önce...
Doları olanlar dikkat! Az önce...
TSK'dan son dakika açıklaması
TSK'dan son dakika açıklaması
Deprem sonrası çok önemli uyarı
Deprem sonrası çok önemli uyarı
Bass gidiyor
Bass gidiyor

Dolar ve avro güne nasıl başladı? (21 Temmuz 2017)

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5320, avro 4,1110 liradan güne başladı.

Dolar ve avro güne nasıl başladı? (21 Temmuz 2017)

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5320, avro 4,1110 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 3,5300 liradan alınan dolar 3,5320 liradan satılıyor. 4,1090 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,1110 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5290 lira, avronun satış fiyatı ise 4,0870 lira olmuştu. 


Kaynak: AA
Etiketler; #dolar #almanya #türkiye
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Linux'ta korkutan güvenlik açığı!
Sonraki Haber
Düdüklü tencerede hain tuzak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.