İstanbul serbest piyasada dolar 3,6150, avro 4,1170 liradan güne başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,6150, avro 4,1170 liradan güne başladı.



Kapalıçarşı'da 3,6130 liradan alınan dolar 3,6150 liradan satılıyor. 4,1150 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,1170 lira olarak belirlendi.



Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,6060 lira, avronun satış fiyatı ise 4,1090 lira olmuştu.