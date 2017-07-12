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Dolar ve avro güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 3,6130, avro 4,1480 liradan güne başladı. 

Dolar ve avro güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 3,6130, avro 4,1480 liradan güne başladı. 

Kapalıçarşı'da 3,6110 liradan alınan dolar 3,6130 liradan satılıyor. 4,1460 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,1480 lira olarak belirlendi. 

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,6260 lira, avronun satış fiyatı ise 4,1360 lira olmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #dolar #Euro #Türk lirası #istanbul
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