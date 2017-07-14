Dolar 3,5700 liradan, avro 4,0750 liradan güne başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5700, avro 4,0750 liradan güne başladı.



Kapalıçarşı'da 3,5680 liradan alınan dolar 3,5700 liradan satılıyor. 4,0730 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,0750 lira olarak belirlendi.



Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5680 lira, avronun satış fiyatı ise 4,0710 lira olmuştu.