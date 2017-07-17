İstanbul serbest piyasada dolar 3,5400, avro 4,0580 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 3,5380 liradan alınan dolar 3,5400 liradan satılıyor. 4,0560 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,0580 lira olarak belirlendi.
Cuma kapanışta doların satış fiyatı 3,5360 lira, avronun satış fiyatı ise 4,0520 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasada dolar 3,5400, avro 4,0580 liradan haftaya başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 3,5400, avro 4,0580 liradan haftaya başladı.
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