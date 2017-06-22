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Dolar ve euro ne kadar? (22 Haziran 2017)

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5290, avro 3,9500 liradan güne başladı.

Dolar ve euro ne kadar? (22 Haziran 2017)

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5290, avro 3,9500 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 3,5270 liradan alınan dolar 3,5290 liradan satılıyor. 3,9480 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,9500 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5310 lira, avronun satış fiyatı ise 3,9310 lira olmuştu.

TCMB'den döviz depo ihalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı.

TCMB bugün, 1 milyar 250 milyon dolar tutarında 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtığını duyurdu. İhalede faiz oranı dolar için yüzde 1,25, TL için 12,25 olarak belirlendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Euro #avro kaç tl #dolar kaç tl #22 haziran dolar fiyatı
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