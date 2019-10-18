Dolarda sert düşüş

Hafta içerisinde 5 lira 90 kuruş seviyelerini aşan dolar kuru 5 lira 75 kuruş seviyelerine kadar geriledi.

Sabah saatlerinde ekonomik parmetreler olumlu havayla harekete geçti.

Türkiye ve Amerika'nın yaptığı toplantı sonrası avro kuru ise 6 lira 47 kuruş seviyesine düştü.

Piyasalarda iyimser bir hava hakim. Borsa da yüzde 3,7 primle güne başladı.

Borsa, 98 bin 406 puandan açılırken, bankacılık endeksi yüzde 5,8'lik yükselişle dikkat çekti.

Halkbank hisseleri ise açılışta yüzde 7'nin üzerinde prim yaptı.

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