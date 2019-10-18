banner1198

banner1199

banner1197

Dolarda sert düşüş

Dolar aşağı yönlü harekete geçti. 6 lira sınırına dayanan kur sabah saatlerinde 5,75 seviyelerine kadar geriledi. Türk piyasaları üzerinde olumlu bir hava hakim

EKONOMİ 18.10.2019, 18:08
Dolarda sert düşüş

Hafta içerisinde 5 lira 90 kuruş seviyelerini aşan dolar kuru 5 lira 75 kuruş seviyelerine kadar geriledi.

Sabah saatlerinde ekonomik parmetreler olumlu havayla harekete geçti.

Türkiye ve Amerika'nın yaptığı toplantı sonrası avro kuru ise 6 lira 47 kuruş seviyesine düştü.

Piyasalarda iyimser bir hava hakim. Borsa da yüzde 3,7 primle güne başladı.

Borsa, 98 bin 406 puandan açılırken, bankacılık endeksi yüzde 5,8'lik yükselişle dikkat çekti.

Halkbank hisseleri ise açılışta yüzde 7'nin üzerinde prim yaptı.

ulusal.com.tr

#dolar #ekonomi
Yorumlar (0)
20°
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P