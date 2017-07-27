Dolar/TL şu dakikalarda 3.52 seviyesinden işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı sonrası ve dolar/TL güne 3.53 seviyesinin altında başladı.



Kur şu dakikalarda 3.52 seviyesinden işlem görüyor.



Euro/TL ise 4.13'ten işlemde.



Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3.5530 lira, euronun satış fiyatı ise 4.1320 lira olmuştu.



Hatırlanacağı üzere Fed, beklendiği gibi faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 1.25'te bıraktı.



KRİTİK KARAR AÇIKLANDI!



Öte yandan yurt içinde piyasaların merakla beklediği kritik karar açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, faizlerde değişiklik yapmadı. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8'de, gecelik marjinal fonlama oranı yüzde 9,25'te, gecelik borçlanma faiz oranı yüzde 7,25'te ve geç likidite penceresi borç verme faiz oranı yüzde 12,25'te sabit tutuldu.



BORSA REKOR TAZELEDİ



Merkez Bankası'nın kritik kararı sonrası borsa 108 bin 605 bin puan ile rekorunu tazeledi.