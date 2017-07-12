Borsa İstanbul rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Dolarda ise durum farklı sabah 9:55`de 3.6227`yi gören dolar, şu sıralar günlük bazda yüzde 0,53 düşüşle 3,5936 seviyelerinden işlem görüyor.

Dün, güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, özellikle banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımların etkisiyle yükselişe geçerek, gün içinde 103.558,64 puanla tüm zamanların zirvesini görmüştü.



Borsa İstanbul, bugün de rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Bugün 103.185,72 puandan başlayan BIST 100, 104 bin 283 puanı görerek tarihi rekorunu tekrar yeniledi. Dolarda ise durum farklı sabah 9:55'de 3.6227'yi gören dolar, lira karşısında 3,6'nın da altına gerileyerek şu sıralar günlük bazda yüzde 0,53 düşüşle 3,5936 seviyelerinden işlem görüyor.



ALTININ ONSU 1.218,46 DOLAR SEVİYESİNDE



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,25, bileşik getirisi yüzde 11,57 seviyelerinde bulunuyor.



Uluslararası piyasalarda euro/dolar paritesi 1,1458, sterlin/dolar paritesi 1,2854, dolar/yen paritesi 113,43 düzeyinde seyrediyor.



Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.218,46 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 48,22 dolardan işlem görüyor.