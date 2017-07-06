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Doların ateşi yükseldi

Dolar/TL şu dakikalarda 3.60 seviyesinden işlem görüyor.

Doların ateşi yükseldi

Nisan ortasından beri 3.50 civarında dalgalandıktan sonra hafta başında yönünü yukarı çeviren dolar/TL’de dün de yükseliş sürdü. Küresel piyasalara paralel olarak yükselişe geçen dolar, 19 Mayıs’tan beri ilk kez 3.61 TL seviyesini aştı.

Kur şu dakikalarda 3.60 seviyesinden işlem görüyor.

Euro/TL ise 4.09'dan işlemde.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3.6030 lira, euronun satış fiyatı ise 4.0820 lira olmuştu.

Etiketler; #dolar #Türk lirası
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