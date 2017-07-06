Dolar/TL şu dakikalarda 3.60 seviyesinden işlem görüyor.

Nisan ortasından beri 3.50 civarında dalgalandıktan sonra hafta başında yönünü yukarı çeviren dolar/TL’de dün de yükseliş sürdü. Küresel piyasalara paralel olarak yükselişe geçen dolar, 19 Mayıs’tan beri ilk kez 3.61 TL seviyesini aştı.



Kur şu dakikalarda 3.60 seviyesinden işlem görüyor.



Euro/TL ise 4.09'dan işlemde.



Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3.6030 lira, euronun satış fiyatı ise 4.0820 lira olmuştu.