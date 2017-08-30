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Dolar/TL, 3,45 seviyelerinde (30 Ağustos dolar kaç lira)

Dolar/TL 3,45 seviyelerinde yatay seyrediyor, ABD ikinci çeyrek büyüme verisi bekleniyor.

Dolar/TL, 3,45 seviyelerinde (30 Ağustos dolar kaç lira)

Dolar/TL, 3,45 seviyelerinde yatay seyrediyor.

Dolar/TL, dün yükselen risk algısıyla birlikte 3,4580'e kadar yükseldi ancak daha sonra 3,45'in altına gerileyerek günü 3,4480 seviyesinden tamamladı.

Bugüne yatay seyirle başlayan dolar/TL, 3,4380'e geriledikten sonra 3,4515'e kadar yükseldi .

Dolar/TL, saat 10.20 itibarıyla 3,4502 seviyelerinden işlem görüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #dolar #Türk lirası #abd
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