Dolar/TL 3,45 seviyelerinde yatay seyrediyor, ABD ikinci çeyrek büyüme verisi bekleniyor.

Dolar/TL, 3,45 seviyelerinde yatay seyrediyor.



Dolar/TL, dün yükselen risk algısıyla birlikte 3,4580'e kadar yükseldi ancak daha sonra 3,45'in altına gerileyerek günü 3,4480 seviyesinden tamamladı.



Bugüne yatay seyirle başlayan dolar/TL, 3,4380'e geriledikten sonra 3,4515'e kadar yükseldi .



Dolar/TL, saat 10.20 itibarıyla 3,4502 seviyelerinden işlem görüyor.