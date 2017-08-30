Dolar/TL, 3,45 seviyelerinde yatay seyrediyor.
Dolar/TL, dün yükselen risk algısıyla birlikte 3,4580'e kadar yükseldi ancak daha sonra 3,45'in altına gerileyerek günü 3,4480 seviyesinden tamamladı.
Bugüne yatay seyirle başlayan dolar/TL, 3,4380'e geriledikten sonra 3,4515'e kadar yükseldi .
Dolar/TL, saat 10.20 itibarıyla 3,4502 seviyelerinden işlem görüyor.
Dolar/TL 3,45 seviyelerinde yatay seyrediyor, ABD ikinci çeyrek büyüme verisi bekleniyor.
Dolar/TL, 3,45 seviyelerinde yatay seyrediyor.
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