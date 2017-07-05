Küresel piyasalarda doların gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kazanmasına paralel yükselen dolar/TL 3,60'ın üzerini gördü.

Küresel piyasalarda doların gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kazanmasına paralel yükselen dolar/TL 3,60'ın üzerini gördü.



Dolar/TL güne yükselişe başlamasının ardından en yüksek 3,6080'i gördü ve saat 17.00 itibarıyla 3,6050 seviyesinde dengelendi.



Artan jeopolitik risk algısı ve ABD'de son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin beklentileri aşması ile küresel piyasalarda dolar talebinin arttığı görülüyor. Dolar endeksi, bugün yüzde 0,2 değer kazanırken, gelişmekte olan ülke para birimleri ise yüzde 2'yi aşan kayıplar yaşadı.



Güney Afrika randı yüzde 2,3 ile dolar karşısında en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi olurken, onu yaklaşık yüzde 1 kayıplarla Rusya rublesi, Türk lirası ve Meksika pesosu takip etti.



Analistler, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarındaki bilanço küçültme ve faiz artırım sürecine ilişkin ipuçlarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, Kuzey Kore'nin dünkü füze denemesi ve Katar krizi ile ilgili gelişmelerin yatırımcılardaki jeopolitik risk algısını artırdığını ifade etti.



Dolar/TL'nin 3,60'ın üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 3,6280 seviyesinin direnç olarak takip edileceğini söyleyen analistler, 3,5600 seviyesinin ise destek konumuna geldiğini dile getirdi.