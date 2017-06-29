Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 3,5060 seviyesinde dengelendi.

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 3,5060 seviyesinde dengelendi.



Dün, dolar/TL 3,5383 seviyesine kadar yükselmesinin ardından düşüşe geçti ve günü yüzde 0,39 azalışla 3,5126'dan tamamladı.



Dolar/TL, bugüne düşüşle başladı ve saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,20 değer kaybıyla 3,5060 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,30 artışla 4,0105'ten, sterlin/TL de yüzde 0,30 yükselişle 4,5560'tan işlem görüyor.



Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından dün düzenlenen forumdaki konuşmaların etkisiyle 1 yılın ardından ilk kez 1,14'ün üzerine çıkan avro/dolar paritesi ise şu dakikalarda yüzde 0,45 artışla 1,1429'dan alıcı buluyor.