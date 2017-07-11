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Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 3,6250 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL güne yükselişle başladı








Kaynak: AA
Etiketler; #Dolar/TL
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