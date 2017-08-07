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Dolar/TL haftaya yatay başladı

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yatay başlamasının ardından 3,53 seviyelerinde dengelendi.

Dolar/TL haftaya yatay başladı

Cuma günü, ABD'de tarım dışı istihdam verisinin beklenenden iyi gelmesinin ardından 3,5437'ye kadar yükselen dolar/TL, bu seviyelerde tutunamadı ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,33 azalışla 3,5281'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 3,5304'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,18 değer kazanarak 4,1622'den, sterlin/TL ise yüzde 0,19 artışla 4,6084'ten alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi ise cuma ABD'de açıklanan ekonomik veriler sonrasında 1,1729'a kadar gerilemesinin ardından günü 1,18 seviyesinin altında tamamladı. Parite haftaya yükselişle başlarken, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,13 artışla 1,1788'den işlem görüyor. Yaklaşık bir aydır düşüş trendinde olan dolar endeksi, beklentileri aşan verilerin ardından yükselişe geçerek 93,77 seviyesini gördü ve bu sabah itibarıyla 93,37'nin üzerinde dengelendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #dolar #yatay #başladı
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